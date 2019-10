Una delegazione di Articolo 1 Calabria ha incontrato il Ministro della Salute Speranza

11 Ottobre 2019 21:56

Una delegazione di Articolo 1 Calabria ha incontrato il Ministro della Salute. Santo Gioffrè responsabile regionale Sanità, ha illustrato al a Speranza le “drammatiche problematiche in cui versa la Sanità nella nostra regione”

Una delegazione di ArticoloUno Calabria ha incontrato il Ministro della Salute Roberto Speranza. La rappresentanza guidata dall’On. Nico Stumpo e dal Segretario Regionale Pino Greco insieme all’Assessore Regionale Antonella Rizzo, On. Arturo Bova, Berto Liguori membro della Direzione Nazionale, Alex Tripodi Segretario area Metropolitana Reggio Calabria e Santo Gioffrè responsabile regionale Sanità Art1, ha illustrato al “Ministro le drammatiche problematiche in cui versa la Sanità in Calabria, indicando alcune priorità per superare le emergenze che incidono negativamente sulle condizioni di vita dei calabresi”. L’incontro è stato proficuo e costruttivo. Il Ministro che è anche il Segretario Nazionale dello stesso partito, ha confermato la sua “determinazione e la necessità che in Calabria occorre intervenire concretamente e non a colpi di propaganda, con i fatti e non con le parole e lontano dalle inutili passerelle. Avviando un percorso che con pragmaticità riesca a togliere dalle sabbie mobili la Sanità Calabrese. Nel corso dell’incontro non è mancato di sottolineare le difficoltà in cui versano anche quei centri di eccellenza che vedono compromesso il loro futuro con grave danno non solo per la ricerca ma anche per i cittadini, come ad esempio il “Centro Regionale di Neurogenetica” diretto dalla Dott.ssa Amalia Bruni. In Calabria ci sono risorse umane e professionalità capaci di far ripartire il sistema sanitario. Altri incontri seguiranno nell’ottica di una stretta sinergia con il nostro territorio e con il Ministro continuerà il confronto per dare risposte vere alla nostra gente. Una nuova fase si è aperta”.

Valuta questo articolo