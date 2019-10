Decreto Scuola: al via la stabilizzazione di 24 mila docenti

10 Ottobre 2019 22:36

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla scuola che prevede la stabilizzazione di 24 mila docenti precari attraverso un concorso straordinario

Il Consiglio dei Ministri delibera il Decreto Scuola che consiste nella stabilizzazione di 24 mila docenti precari attraverso un concorso straordinario. Estremamente soddisfatti i sindacati: “il Governo ha rispettato i patti”. Nell’accordo è previsto anche un nuovo concorso ordinario per professori.

Decreto Scuola, il M5S: “grande passo contro la precarietà”

“Il decreto Scuola, così come in parte già delineato dall’importante intesa raggiunta la scorsa settimana con i sindacati, si conferma un grande passo per sanare situazioni di intollerabile precarietà di migliaia di docenti, ma anche come ottimo punto di partenza per riformare la scuola all’insegna di qualità, merito e innovazione. A tutto beneficio, quindi, non solo di chi nelle nostre scuole ci lavora ogni giorno, ma anche della formazione studenti”. E’ quanto affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura.

Valuta questo articolo