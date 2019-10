Messina, il sindaco influencer chiama a raccolta i giornalisti: “fatti una domanda datti una risposta”, con questa relazione sul primo anno ce l’hai fatta a maccheroncino

30 Ottobre 2019 16:56

Messina, De Luca convoca i giornalisti: conferenza stampa per parlare (ancora) della relazione sul primo anno da sindaco

Istrionico, visionario, stratega, despota, rivoluzionario, stakanovista, maniacale. Se nel vocabolario italiano esistesse la voce “Cateno De Luca”, probabilmente questi sarebbero alcuni degli aggettivi che verrebbero utilizzati per definire l’attuale sindaco di Messina.

Un sindaco “venuto da fuori” che ha completamente stravolto la strategia comunicativa di Palazzo Zanca; un sindaco che con un’attitudine quasi maniacale ogni giorno racconta sui social qualsiasi notizia riguardi la città. La pagina social di De Luca si presta a tutte le esigenze e all’occorrenza diventa anche una vetrina per esporre al pubblico ludibrio contestatori e avversari politici.

Molto spesso ci siamo domandati il perché dell’atteggiamento del sindaco. E siamo arrivati alla conclusione che De Luca sente l’onere e l’onore di dimostrare al mondo intero che sta amministrando la città “come un buon padre di famiglia”.

Ma per fare ciò non bastano i social. De Luca ha anche bisogno di validi alleati, che non sono solo i suoi fan e gli uomini e le donne della sua giunta (le sue creature), ma anche “la stampa amica”. Per questo stamattina, con un invito esteso a tutte le redazioni giornalistiche della città e diramato con largo anticipo, il sindaco ha ricevuto i giornalisti a Palazzo Zanca.

De Luca e gli assessori si sono seduti al tavolo per rispondere a tutte le domande dei cronisti sulla tanto decantata relazione sul primo anno da sindaco, che ha già presentato circa un mese fa a Piazza Municipio e diffuso sul web. “Ho la responsabilità nel bene e nel male di quello che viene comunicato alla città”– ha detto De Luca-“Oggi quindi sarete voi a fare le domande di approfondimento riguardo a tematiche che decidete, anche perchè sono fermamente convinto che spesso chi sta di fronte può essere valutato in base alle domande formulate e non alle risposte date. Il ruolo della stampa è fondamentale nelle attività svolte dal Palazzo come lo è la comunicazione con la città”.

De Luca non è solo un politico, è anche un esperto in comunicazione al punto che, da influencer qual è, stamattina ha anche bacchettato la stampa, “rea” di fare un’informazione (a suo dire) non sempre precisa e “di difendere quelli che c’erano prima“: “L’informazione- ci suggerisce il sindaco-deve avere tutti gli elementi che portano alla costruzione delle notizie […] e quindi ho il dovere di dare un orientamento da influencer sulla base di notizie reali ed ecco perchè ho chiesto questo confronto che è importante per avere la certezza che la relazione è stata letta anche da voi, perchè ho lavorato tanto nel mese di agosto, non vi interrogo, lo do per assodato“.

Nel corso dell’incontro, i giornalisti presenti hanno posto domande sull’ATM, sul tram e la mobilità urbana, in relazione alla ricognizione e alla riqualificazione della spesa con nuovi finanziamenti. Spazio anche a Messina Servizi, all’avvio della differenziata, alle attività di scerbatura ferme al palo e alle poche iniziative culturali finora messe in campo. Insomma, nulla nuovo rispetto a quanto ogni giorno con tanto impegno raccontiamo ai nostri lettori. Noi di StrettoWeb stamattina non abbiamo partecipato alla conferenza stampa, ma, come ormai ci ha abituato a fare il sindaco, abbiamo seguito la diretta sulla sua pagina facebook. La novità più rilevante è che domani finalmente verrà pubblicata la graduatoria del concorso per i cento operatori ecologici di Messina Servizi.

