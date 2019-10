Messina, De Luca: “Da lunedì acqua ridotta per chi non è in regola con i pagamenti. Riuscirete a malapena a lavarvi la faccia”

5 Ottobre 2019 20:24

In un video su fb De Luca sventola la lista con i nomi degli utenti morosi. A Messina solo il 17 % degli utenti sarebbe in regola con i pagamenti dell’acqua: “buco di oltre 119 milioni di euro”

A finire nel mirino del sindaco di Messina stavolta sono i morosi dell’acqua, ai quali De Luca questo pomeriggio, con tanto di lista con nomi alla mano, ha lanciato un pesante avvertimento in un video su fb. Secondo quanto riporta il sindaco, nella città dello Stretto 92.329 utenti non pagano l’acqua, per debito totale di 119.224, 379, 48 euro. Solo il 17 % degli utenti invece sarebbe in regola con i pagamenti. Risulterebbero morosi molti grossi condomini e attività commerciali che da lunedì prossimo potrebbero vedersi ridotta la fornitura ai minimi di legge, cioé, usando le parole di De Luca, ricevere “il quantitativo minimo per poter lavarsi a malapena la faccia“. E dal mese di novembre potrebbero partire anche provvedimenti più drastici, come il distacco dell’utenza. “Qui si tratta di malcostume, lo stato di indigenza non c’entra nulla”– commenta De Luca guardando la lista dei morosi. Il sindaco fa sapere inoltre che per 42 utenti, inseriti nella lista dei “grandi debitori” è stata già disposta la chiusura totale dell’erogazione. E “in caso di poteste” il sindaco minaccia di rendere pubblici i nomi dei debitori contenuti nell’elenco.

