Cyberbullismo, cyberpedofilia e truffe online: come riconoscerli e combatterli. A Messina un convegno sui pericoli della rete

A Messina il convegno promosso dal Lions Club: esperti a confronto sui pericoli della rete

“Interconnettiamoci…ma con la testa!” è il titolo dell’incontro, promosso dal Lions Club Messina Ionio presieduto da Maria Francesca Scilio e coordinato dalla referente terza circoscrizione Messina Ionica Marisa Passaniti, che avrà luogo domani 19 ottobre alle ore 9,00 al Salone delle Bandiere di palazzo Zanca.

Si affronteranno argomenti inerenti l’uso ormai diffusissimo di internet e dei pericoli ad esso connessi specialmente per i ragazzi. Tra le tematiche che si approfondiranno: l’evoluzione tecnologica degli ultimi 20 anni e le relative conseguenze, i rischi della rete, le contromisure comportamentali sottolineando l’importanza di distinguere tra la vita reale e quella virtuale. Si parlerà inoltre di cyberbullismo, cyberpedofilia, phishing, truffe e pirateria informatica e saranno forniti suggerimenti sulle contromisure tecniche. Verranno anche trattate le problematiche riguardanti i social network con gli aspetti inerenti la cessione volontaria di informazioni personali e la privacy.

Interverranno per un saluto il sindaco di Messina Cateno De Luca, l’assessore al Welfare Alessandra Calafiore, il presidente dell’ordine dei medici di Messina Giacomo Caudo, la presidente del Lions Club Messina Ionio Maria Francesca Scilio, il delegato distrettuale service Giuseppe Iacono, la referente III circoscrizione Messina jonica Marisa Passaniti. I relatori saranno prof. Francesco Pira, dipartimento civiltà antiche e moderne Università di Messina, il dott Giuseppe Crisafulli, psicologo tribunale dei minori, dott.ssa Santina Patanè, direttore U.C. neuropsichiatria infantile ASP Messina, dott. Mario Crisafulli Ispettore Capo Polizia di Stato, avv. Giuseppe Pedullà, direttore Liceo Scientifico Empedocle, dott. Basilio Maniaci presidente Università della terza età Messina, dott. Lorenzo Giuffrida ex medico del lavoro Asp Messina, modererà il dott. Giuseppe Ruggeri, medico ASP Messina e giornalista. L’evento è patrocinato dall’Ammi Messina, Fidapa Peloro Messina, Archeoclub Messina e Università della Terza Età.

