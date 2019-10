Cucchi: Ilaria Cucchi, ‘la nostra è stata una battaglia di civiltà’

20 Ottobre 2019 22:15

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Oggi sono una donna completamente diversa dalla giovane donna che 10 anni fa denunciò la morte di suo fratello”. Così Ilaria Cucchi ospite da Fabio Fazio con Fabio Anselmo a Che Tempo che fa. “Non sono più ‘perfettina’, ho imparato ad accettarmi nel mio essere imperfetta, ho imparato a piangere quando ho voglia di piangere, ho imparato a guardarmi allo specchio e vedere ciò che sono veramente”, sottolinea.

“Ho conosciuto realtà che ignoravo: 10 anni fa non ero mai entrata in un’aula di giustizia, non conoscevo la realtà carceraria; non so quanto sono cambiata, ma posso dirti che quello che ho portato avanti fino ad ora, assieme a Fabio e assieme a tanti altri, è proprio una battaglia di civiltà che non è servita solo per Stefano, ma anche per tanti altri. Continuerò e continueremo a farlo, anche per dare un senso a tanta sofferenza e tanto dolore”.

