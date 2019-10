18 Ottobre 2019 23:04

Prima vittoria in campionato per il Cosenza, che espugna il “Tombolato”. Il Cittadella si arrende ai calabresi nella ripresa

Partita divertente al “Tombolato” tra Cittadella e Cosenza. Alla fine sono i calabresi ad esultare, ottenendo la prima vittoria della stagione. E dire che la gara si era messa subito male per gli uomini di Braglia. Dopo soli 3 minuti è infatti il Cittadella a passare con un gran destro dai 30 metri di Vita. Il Cosenza soffre e i veneti provano ad assestare il colpo del ko, ma Luppi colpisce la traversa al 16′. Sul finire del primo tempo si avverte che qualcosa sta per cambiare: Carretta impegna seriamente Paleari. E, infatti, nella ripresa al Cosenza bastano poco più di dieci minuti per trovare il pari. E’ Bruccini a battere il portiere di casa in spaccata. Passano cinque minuti e il Cosenza beneficia di un calcio di rigore per il fallo di mano di Benedetti. Dal dischetto va Bruccini, che firma la doppietta personale. Al 71esimo l’undici di Braglia trova il tris con Baez, bravo a trafiggere Paleari con un destro dal limite dell’area. Cosenza che sale così a 7 punti in classifica, tirandosi fuori dalla zona rossa. Brutto stop per il Cittadella, che si ferma dopo tre vittorie consecutive. I veneti stazionano a quota 12.

