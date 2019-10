Cosenza prima città del Centro/Sud per qualità della vita nel rapporto “Ecosistema urbano 2019”

28 Ottobre 2019 17:26

Cosenza ancora prima città del Centro/Sud per qualità della vita nel rapporto “Ecosistema urbano 2019”. Il sindaco Occhiuto: “Un risultato frutto della lungimiranza in materia ambientale”

“Anche quest’anno Cosenza è la prima città del Centro-Sud nel rapporto Ecosistema Urbano 2019”. Lo afferma con soddisfazione il sindaco Mario Occhiuto, in riferimento alla classifica nazionale di Legambiente (è giunta alla XXVI edizione) pubblicata oggi sul Sole 24 Ore.

Il rapporto annuale misura le prestazioni dei capoluoghi italiani in 5 categorie: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Indicatori sempre mobili e ognuno dei quali dipendente da molteplici fattori. Il capoluogo bruzio – che nel 2018 ha ottenuto per la prima volta un record quale Comune del Sud piazzandosi al quinto posto – figura questa volta alla 14esima posizione sulle 104 totali della graduatoria, sempre dopo Comuni che in genere sono in vetta anche grazie alla ricchezza dei territori e alle risorse finanziarie a loro disposizione. “Mantenere certi livelli – aggiunge Occhiuto – non è semplice. Se pure rispetto allo scorso anno potrebbe sembrare una retrocessione, a ben guardare la classifica non lo è affatto. Tutt’altro. Cosenza si trova subito dopo le seguenti città: Trento, Mantova, Bolzano, Pordenone, Parma, Pesaro, Treviso, Belluno, Oristano, Ferrara, Verbania, Reggio Emilia e Bologna. E, ancora più in basso di Cosenza, poi, ritroviamo Comuni come Venezia, Bergamo, Perugia, Trieste, Pavia eccetera. Per non parlare delle città del Sud che faticano a risalire positivamente la graduatoria. Cosenza è la dimostrazione che con la giusta lungimiranza anche in Calabria è possibile credere al cambiamento, facendo in modo di attuarlo concretamente”.

Valuta questo articolo