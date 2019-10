A nuoto dalla Corsica alla Sardegna: 35enne di Messina corona il suo sogno [FOTO]

19 Ottobre 2019 16:31

Francesco Boncordo è un 35enne di Messina insegnante di break dance, lo scorso 27 settembre ha raggiunto a nuoto la Sardegna

Ha nuotato ininterrottamente per 20 km, bracciata dopo bracciata fino a raggiungere dalla Corsica la costa della Sardegna: è l’ultima l’impresa in solitaria del 35enne di Messina Francesco Boncordo.

Francesco è un ragazzo innamorato dello sport, ha già attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, sempre a nuoto è arrivato da Milazzo a Vulcano e con quest’ultima esperienza ha coronato il suo grande sogno.

“È stata un’esperienza indimenticabile. Il mare era pieno di insidie, c’erano parecchie meduse e le correnti erano fortissime, ma non ho mollato: bracciata dopo bracciata ho raggiunto la costa francese. Non smetterò mai di fare sport perché lo sport per me è vita”- racconta Francesco, che ha voluto dedicare questa sua ultima impresa alla sua famiglia e anche a tutte quelle persone “che ogni giorno combattono contro i problemi di salute”. Francesco, in arte B Boy, oltre alla passione per il nuoto, nella vita fa l’insegnante di break dance e nel tempo libero si dedica al volontariato, insegnando danza ai bambini meno fortunati.

