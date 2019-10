Corsa contro il tempo per salvare un bimbo caduto dentro un pozzo

28 Ottobre 2019 11:52

Il bimbo di 2 anni è caduto nel pozzo venerdì scorso

Corsa contro il tempo in India per salvare un bimbo di 2 anni, caduto in un pozzo venerdi’ scorso: e’ stata messa in piedi una gigantesca operazione che ricorda da vicino la tragedia di Vermicino, e piu’ di recente, quella del piccolo Julen, il bimbo spagnolo morto dopo essere caduto n un pozzo a Totalan, vicino Malaga. Sujith Wilson e’ scivolato nel pozzo abbandonato mentre giocava con gli amichetti vicino casa, in un villaggio nel Tamil Nadu. Il bimbo e’ inizialmente caduto a 10 metri di profondita’, ma poi e’ scivolato ulteriormente nel cunicolo che e’ profondo 180 metri. I soccorritori hanno pompato ossigeno all’interno della cavita’ ma gli strati di fango impediscono di valutare le condizioni del bimbo; e adesso stanno cercando di scavare un secondo pozzo parallelo per trarlo in superficie. Sul posto, insieme ai soccorritori c’e’ la madre, che ha lungamente urlato al piccolo di non piangere; ed e’ stata anche vista cucire una sacca nella speranza che possa essere infilata nel pozzo e servire a trarre in superficie il bambino. Le operazioni di salvataggio sono nella fase finale, hanno assicurato le autorita’, ma “la presenza di rocce dure rende difficile scavare”, ha riconosciuto il ministro della sanita’ del Tamil Nadu, Vijaya Bhaskar.

Valuta questo articolo