20 Ottobre 2019 20:24

Cornelius è uno degli uomini copertina dell’ottava giornata di Serie A. L’attaccante del Parma ha realizzato una tripletta

Andreas Cornelius ha gonfiato la rete della porta del Genoa per tre volte. Una giornata da incorniciare per l’attaccante danese, in prestito dall’Atalanta. Soprannominato il “Vichingo” per ovvie ragioni (dall’origine scandinava all’altezza di 1,93 m) inizia a giocare in patria con i club minori di BK Hekla e Fremad Amager, prima di approdare al Copenaghen. Con la squadra della capitale danese esordisce in Superligaen. Un veloce passaggio in Premier League con la maglia del Cardiff, poi il ritorno al Copenaghen. Nel 2017 è l’Atalanta a credere in lui. Cornelius non vive una stagione esaltante, soltanto 3 gol in 23 presenze. Prestito al Bordeaux nella scorsa stagione, ma anche in Francia non va benissimo. Torna all’Atalanta e viene prestato al Parma. In Emilia sembra aver trovato la giusta dimensione e la giusta piazza per il rilancio. Con le tre reti di oggi Cornelius sale a quota 4. Un repertorio vasto quello del danese. Basta guardare i gol contro il Genoa per vedere come sia capace di segnare in diversi modi: dal tiro da fuori area ai colpi di testa fino al gol di rapina. Il Parma potrebbe aver trovato il suo “Vichingo”.

