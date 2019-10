Coppa Italia Serie C, sarà Reggina-Potenza: risultati e tabellone

10 Ottobre 2019 09:54

Coppa Italia di Serie C, sarà Reggina-Potenza dunque la prima gara della formazione di Mimmo Toscano nel torneo: il tabellone

La Reggina troverà il Potenza nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. La squadra lucana si è infatti sbarazzata ieri del Rende, vincendo per 4-1 nel turno preliminare della competizione e guadagnando dunque l’accesso al tabellone principale nel quale affronterà gli amaranto di Mimmo Toscano. Vittorie anche per Monza e Carpi che hanno staccato anch’esse il pass per il prossimo turno, di seguito tutti i risultati ed il prossimo turno della competizione.

Carpi-Carrarese 2 – 0

Monza-Renate 4 – 1

Sambenedettese-Fermana 0 – 2

Sudtirol-FeralpiSalo’ 0 – 1

Potenza-Rende 4 – 1

Novara-Alessandria 0 – 1

Robur Siena-Pontedera 2 – 0

Monopoli-Virtus Francavilla 3 – 2

2° TURNO SEDICESIMI DI FINALE – MERCOLEDI’ 06 NOVEMBRE 2019

PADOVA – L.R. VICENZA

TRIESTINA – VIRTUSVECOMP VERONA

FeralpiSalo’ – LECCO

Monza – PRO PATRIA

JUVENTUS U23 –Alessandria

PRO VERCELLI – Carpi

PIACENZA – IMOLESE

RAVENNA – CESENA

Robur Siena– AREZZO

VITERBESE CASTRENSE – TERAMO

TERNANA –Fermana

AVELLINO – CAVESE

CASERTANA – BISCEGLIE

CATANZARO –Monopoli

REGGINA –Potenza

CATANIA – SICULA LEONZIO

CALENDARIO DELLA FASE FINALE

Si riporta il calendario della Fase Finale della Coppa Italia Serie C 2019–2020:

1° TURNO QUALIFICAZIONE 09 OTTOBRE 2019

2° TURNO SEDICESIMI 06 NOVEMBRE 2019

OTTAVI DI FINALE 27 NOVEMBRE 2019

QUARTI DI FINALE 11 DICEMBRE 2019

SEMIFINALI ANDATA 29 GENNAIO 2020 RITORNO 12 FEBBRAIO 2020

FINALE ANDATA 11 MARZO 2020 RITORNO 15 APRILE 2020

