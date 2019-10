4° Convivio per i Cavalieri della Valle di Susa: hanno partecipato Insigniti da tutta Italia

29 Ottobre 2019 12:41

Il Delegato A.N.I.O.C. per la Valle di Susa, Uff. Dr. Carmine Peluso, apre il 4° Convivio a Susa (e lo conclude ad Avigliana) con più di 200 associati

Bellissima giornata domenica 20 ottobre per la locale Delegazione A.N.I.O.C. che riunisce tutti gli insigniti di Onorificenze Cavalleresche della Valle. Il Delegato Intercomunale per la Valle di Susa, Uff. Dr. Carmine Peluso, ha organizzato il 4° Convivio a cui hanno partecipato Insigniti provenienti da tutta Italia, fin dalla lontana Calabria, con il Gr. Uff. Pino Crea Delegato regionale; il delegato provinciale di Aosta IL Cav. Luigi Cosimo Anzalone, il Cav. Pietro Semeria da San Remo, ecc. Quest’anno la Cattedrale di San Giusto, adorna di dodici labari delle varie Delegazioni intervenute, ha ospitato circa 200 Cavalieri con le loro famiglie, amici e simpatizzanti. Importanti autorità intervenute hanno contribuito a dare lustro alla manifestazione: il sindaco Dr. Piero Genovese, l’On. Daniela Ruffino madrina della Delegazione e Vice-presidente nazionale A.N.I.O.C., il Cav. di Gr. Croce Dr. Carlo Varni in qualità di Delegato Regionale del Piemonte, il Dr. Paolo Ruzzola Consigliere regionale del Piemonte, il Comm. Dr. Lorenzo Masetta Delegato del Torinese, il Comandante della Polizia di Stato Sezione di Susa, Dr. Ezio Aime, il Vice-presidente A.N.A. della sezione di Susa Gr. Uff. Mimmo Arcidiacono, il M.llo Massimo Gillo in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri di Susa, il Prof Pietro Tommaso Chersola, Presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia.

Al loro arrivo in piazza S. Giusto, per le ore 10:00 circa, i convenuti sono stati accolti dalla Marchesa Adelaide (al secolo Sig.ra Arianna Barocco ) e dal Conte Oddone ( Dr. Simone Franchino).

Durante la S. Messa, officiata dal Parroco Don Ettore De Faveri, in presenza del Picchetto d’onore dei Carabinieri e di due dame col mantello azzurro dell’A.N.I.O.C. (Cristina Peluso ed Erika Gamba), il soprano Sig.ra Tiziana Mestri ha intonato alcuni inni sacri accompagnata all’organo dal M.° Mariano Martina. Nel corso della celebrazione il delegato Uff. Carmine Peluso ha ricordato gli insigniti defunti, momento di commozione sottolineato dal “Silenzio fuori ordinanza” eseguito magistralmente alla tromba dal musicista sig. Gabriele Bianco Dolino. Un altro momento emozionante è stato offerto dalla lettura all’altare della Preghiera del Decorato da parte della Dr.ssa Patrizia Peluso.

Dopo la Messa Solenne i convenuti hanno assistito allo spettacolo offerto dagli abilissimi Sbandieratori della città guidati brillantemente dal Sig. Ottavio Scaramella e dal Presidente dell’Ass. Pro-Susa, sig. Salvatore Sabato. Il corteo, preceduto dagli stendardi, dai tamburini e dai figuranti, ha poi raggiunto il Museo Diocesano, splendido gioiello della città di Susa ubicato presso la Chiesa di S. Maria del ponte, dove i partecipanti hanno potuto ammirare in visita guidata i tesori esposti e dove il sindaco Dr. Piero Genovese ha salutato il Delegato e gli astanti, offrendo ad alle autorità presenti un omaggio della Città di Susa.

La festa è poi proseguita al ristorante Hermitage di Avigliana, cittadina centrale della Valle, con circa 150 convitati, alla presenza del Segretario Nazionale A.N.I.O.C. Conte Maurizio Monzani, della madrina dell’Associazione On. Daniela Ruffino e delle altre numerose autorità intervenute, che hanno ricordato i valori a cui si ispira l’associazione. Dopo il discorso introduttivo e dopo aver ascoltato l’Inno nazionale e l’Inno dei Cavalieri, l’Uff Carmine Peluso ha portato i saluti del Presidente Nazionale Sen. Antonio De Poli, assente per motivi istituzionali e nel corso del pranzo, ha poi consegnato medaglie e diplomi ai nuovi iscritti e ai soci benemeriti. Al termine del pranzo tutti gli intervenuti hanno ricevuto un omaggio personale dal Delegato a ricordo della manifestazione e si sono congedati entusiasti della giornata, ripromettendosi in molti una seconda visita al Museo Diocesano. Diversi invitati, tra cui il Gr. Uff. Pino Crea di Crotone, il Cav. Luigi Cosimo Anzalone di Aosta ed il Cav. Pietro Semeria di Sanremo, hanno deciso di pernottare a Susa alcuni giorni per visitare altri simboli del ricchissimo patrimonio storico-culturale della nostra splendida Valle, primo fra questi la Sacra di San Michele. Alla fine della cerimonia, il Gr. Uff. Pino Crea, ha omaggiato il libro dedicato a suo Padre Claudio, Eroe Melissese e Crotonese, ha l’On. Daniela Ruffino, al Cav. di Gr. Croce Dr. Carlo Varni, e al suo amico Uff. Dr Carmine Peluso.

Valuta questo articolo