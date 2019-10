Il Premier Conte contro Renzi: “se continua così il Governo cade”

5 Ottobre 2019 10:16

Il premier Conte contro Renzi: “è inaccettabile che ogni giorno rimarchi uno spazio politico”

“La sfida è lavorare in un clima di squadra. E’ lavorare tutti insieme. Niente patti a due, se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno spazio politico questo ci precluderà la possibilità di andare avanti”. In un’intervista ad Avvenire il premier Giuseppe Conte è chiaro. ”Renzi non è opposizione, chiedo correttezza”, afferma il presidente del Consiglio che aggiunge: ”se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno spazio politico è inaccettabile”. “Andare a votare? Ma avete visto i cittadini laggiù? Ci chiedono soluzioni ai problemi. E vogliono credere in una squadra che lavora per il bene comune”, conclude Conte.

