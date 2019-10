Il concorso “Realizza il Monumento” approda a Messina

16 Ottobre 2019 10:28

studenti delle scuole superiori. L’obiettivo per i ragazzi è quello di riproporre in veste moderna il messaggio comunicativo delle opere alla Memoria, attraverso la realizzazione di bozzetti per un ipotetico monumento dedicato a tutti i “Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

Il concorso, articolato in nove tappe provinciali ed una finale regionale, arriva finalmente a Messina, quinta città ad ospitare la manifestazione dopo Caltanissetta, Agrigento, Enna e Catania.

I lavori, realizzati dagli studenti degli Istituti Scolastici “Bisazza”, “Jaci”, “Minutoli”, “La Farina-Basile” di Messina e dall’Istituto Scolastico “Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello, saranno esposti per due giorni (venerdì e sabato dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.00) presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna, con ingresso gratuito.

A corollario delle opere in gara, sarà esposto, fuori concorso, analogo progetto elaborato dal Distaccamento del 24° Reggimento Artiglieria “Peloritani” della Brigata “Aosta”, oltre ai lavori presentati il 2 giugno scorso, in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica, promossa dal Prefetto Maria Carmela Librizzi e svoltasi presso Largo Batteria Masotto della Città, dalle Scuole Medie “Catalfamo” e “Paradiso”, quando hanno raccontato, sotto il profilo storico, artistico e simbologico, il monumento ai Caduti presente nel luogo delia cerimonia.

Sullo sfondo delle realizzazioni dei ragazzi messinesi, alcuni pannelli fotografici raffiguranti i principali monumenti ai Caduti della provincia.

Il momento culminante della mostra, venerdì 18 ottobre alle ore 11.30 con la premiazione dei migliori lavori alla presenza del Prefetto, Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, del Sindaco, del Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia e delle Autorità civili e militari della provincia che li vorranno affiancare.

Le idee migliori saranno successivamente esposte a Palermo, a Palazzo Sclafani, per contendersi, a novembre, il titolo regionale. La conclusione auspicata è quella di poter realizzare un giorno, un monumento “ai Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” in una o più piazze siciliane. magari proprio a Messina.

