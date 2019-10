Crotone: il 23 novembre Renga aprirà la serie di live al PalaMilone

25 Ottobre 2019 12:02

Il concerto di Francesco Renga con l’unica tappa calabrese del tour “L’altra metà” del prossimo 23 novembre a Crotone apre la serie di live al Palamilone

Con Francesco Renga e il suo “L’altra metà” tour, comincia a Crotone la lunga serie di eventi musicali dal vivo organizzati dalla Esse Emme Musica che saranno ospitati dal PalaMilone e che saranno presentati ufficialmente il prossimo 30 ottobre nella Sala consiliare del Comune di Crotone, con una apposita conferenza stampa. Tornando al 23 novembre, infatti, Renga approderà nella città di Pitagora fresco della pubblicazione, in questi giorni, in radio e sulle piattaforme digitali del nuovo singolo “Normale”, un inno dedicato alla capacità dei rendere speciali anche le cose più semplici della vita di tutti i giorni, cantata insieme a Ermal Meta, anche autore del testo. Anche a Crotone, Francesco Renga sarà accompagnato dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria), e Gabriele Cannarozzo (basso). Francesco durante il tour sorprende il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova e molto ricca, in cui trovano spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti. “L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è un album composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. A maggio 2020, Francesco Renga si esibirà anche all’estero con una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, tra cui Londra, Parigi e Madrid.

