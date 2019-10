Commemorazione dei defunti: rettificati gli orari di apertura dei cimiteri a Messina

29 Ottobre 2019 13:25

Rettificati gli orari di apertura dei cimiteri a Messina per la commemorazione dei defunti: tutti i cimiteri da giovedì a sabato saranno aperti dalle 8 alle 17

In considerazione della richiesta della cittadinanza, il dipartimento Servizi Cimiteriali ha revocato la nota n. 320726 dello scorso venerdì 25 che regolamentava gli orari di aperture del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani in occasione della Commemorazione dei Defunti. Pertanto tutti i cimiteri osserveranno l’apertura giovedì 31, venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle ore 8 alle 17; e domenica 3, dalle 8 alle 13. Per la grande affluenza di visitatori, da giovedì 31 a domenica 3 novembre, sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto alle autovetture private autorizzate ed anche a quelle munite di pass per i soggetti diversamente abili; pertanto l’utenza interessata potrà accedervi anticipando la visita ai Defunti nei giorni precedenti a giovedì 31. La ricezione dei cortei funebri e delle salme, giovedì 31, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, sarà effettuata per tutta la giornata dall’ingresso del Gran Camposanto, lato Baglio. I servizi archivio morti nella palazzina degli uffici del Gran Camposanto saranno disponibili anche venerdì 1 e sabato 2 novembre.

