28 Ottobre 2019 14:23

Commemorazione dei defunti: gli orari dei cimiteri a Messina e la viabilità

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Gran Camposanto di Messina sarà aperto giovedì 31, venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle ore 8 alle 17; domenica 3, dalle 8 alle 13. I cimiteri suburbani, giovedì 31, rispetteranno l’orario 8 – 13; venerdì 1 e sabato 2, saranno fruibili dalle 8 alle 17; e domenica 3 novembre, dalle 8 alle 13. Per la grande affluenza di visitatori, da giovedì 31 a domenica 3 novembre, sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto alle autovetture private autorizzate ed anche a quelle munite di pass per i soggetti diversamente abili; pertanto l’utenza interessata potrà accedervi anticipando la visita ai Defunti nei giorni precedenti a giovedì 31. La ricezione dei cortei funebri e delle salme, giovedì 31, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, sarà effettuata per tutta la giornata dall’ingresso del Gran Camposanto, lato Baglio. I servizi archivio morti non saranno disponibili venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre.

Commemorazione dei defunti: la viabilità da giovedì 31 a domenica 3 novembre

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, sono stati disposti provvedimenti viabili nelle strade adiacenti il Gran Camposanto. Da giovedì 31, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, dalle ore 7 alle 18, vigerà il divieto di sosta in via Del Santo, su entrambi i lati della carreggiata dal n. 36 al n. 68 e sul lato monte, dal n. 328 fino al ponte ferroviario. Disposto anche il divieto di transito in vicolo S. Cosimo, consentendo la circolazione ai mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso, ai residenti, ad alcuni mezzi dell’Enel, ai taxi ed ai mezzi autorizzati muniti di contrassegno. Saranno inoltre istituiti il senso unico di marcia, monte-valle, in via Baglio, dove, nel tratto compreso tra via Catania e il cancello carrabile del Gran Camposanto in direzione valle -monte sono autorizzati a circolare i mezzi del personale del dipartimento Cimiteri; il divieto di sosta in via Catania per un tratto di 10 metri a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto; e l’interdizione al transito veicolare in via del Santo ai mezzi provenienti da viale Gazzi, ad eccezione di quelli dei residenti, delle Forze di Polizia e di pronto soccorso. Sabato 2 novembre, dalle 7.30 alle 9.30, sarà vietata la sosta per un tratto di 50 metri in via Catania, in prossimità dell’ingresso del Gran Camposanto, per consentire la sosta dei veicoli militari del comando Brigata Meccanizzata Aosta impegnati nella Commemorazione dei Caduti per la Patria nella cappella del Cimitero Monumentale.

