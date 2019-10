Sicilia, beccato a guidare col cellulare in mano: comandante dei vigili multato dalla Polizia Stradale [DETTAGLI]

1 Ottobre 2019 20:30

Sicilia, per il vigile oggi era l’ultimo giorno di servizio prima di andare in pensione: gli agenti della Polstrada lo hanno fermato mentre era alla guida e parlava al cellulare

Era l’ultimo giorno di servizio prima di andare in pensione e di certo per lui questa sarà una giornata da non dimenticare. Dopo oltre 40 anni di onorata carriera Gaetano Fontana, comandante della polizia municipale di Capaci (Palermo), oggiè stato fermato dagli agenti della Polizia stradale sulla statale 113. Il comandante- come riporta l’Ansa- è stato beccato mentre era alla guida e parlava al cellulare. Fontana ha cercato di replicare spiegando di essere il comandante della polizia municipale, ma gli agenti della Polstrada sono stati inflessibili: lo hanno multato e gli hanno tolto 5 punti dalla patente.

