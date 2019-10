16 Ottobre 2019 13:53

Venerdì 18, alle ore 10, il sindaco di Messina Cateno De Luca riceverà a Palazzo Zanca in visita istituzionale il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia. L’alto ufficiale, originario di Brindisi e siciliano d’adozione, è giunto a Palermo da Bruxelles dove, dopo una prestigiosa carriera in ambito nazionale e internazionale, ha ricoperto l’incarico di rappresentante militare italiano presso i comitati militari della Nato e dell’Unione Europea.