“Leggiamo intorno al mondo”, iniziativa del Club Reghion 2007 all’Oratorio Salesiano di Bova Marina

28 Ottobre 2019 21:20

Il Club Reghion 2007 ha organizzato l’evento “Leggiamo intorno al mondo”, tenutosi presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Bova Marina

Ogni anno, il quarto sabato di ottobre, circa 600.000 soci della famiglia Kiwaniana danno vita alla Giornata Mondiale del Kiwanis. Un’opportunità per unire i soci e le comunità di tutto il mondo, per trascorrere insieme una giornata attiva, One Day, impegnata in progetti di service. Il Club Reghion 2007 ha organizzato, il 26 ottobre scorso, un doppio evento: prima, presso la libreria Le Paoline di Reggio Calabria, aderendo alla campagna nazionale promossa dal Miur, #ioleggoperchè, donando una collana di libri a beneficio della Scuola per l’Infanzia De Amicis e per la Media Spanò-Bolani di Reggio Calabria, assieme ad alcuni gadget come matite e segnalibri. A seguire, l’evento denominato “Leggiamo intorno al mondo”, tenutosi presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Bova Marina. Nel pomeriggio, la Presidente del club service reggino, Cristina Palazzolo, con alcuni soci e l’Immediato Past Luogtenente della Divisione 13 Calabria Mediterranea, Andrea Casile, si sono ritrovati ad incartare, prima, e donare, poi, alcuni libri richiesti dalla stessa Bibliopedia, nell’ambito di una collaborazione consolidata negli anni. L’iniziativa è stata tenuta a battesimo davanti a circa un centinaio fra ragazzi ed operatori del centro di aggregazione salesiano dove la Presidente Palazzolo ha interagito con loro, consegnando un messaggio positivo sul ruolo del libro cartaceo nella vita e nella formazione umana di ciascuno di noi. Il Club Reghion 2007 ha soddisfatto per intero la richiesta di alcuni classici e titoli importanti di grande impronta educativa, che sono stati scartati uno ad uno dagli stessi bambini fra quelli che avevano risposto in maniera esatta ad un mini quiz sul Kiwanis lanciato dallo stesso Responsabile dell’Oratorio, Don Rino Carignano. Fra l’entusiasmo generale, hanno fatto ingresso nella Bibliopedia di Bova Marina: Piccole Donne e Le Piccole Donne Crescono, Piccolo Principe, Harry Potter e i doni della morte, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Mille splendidi soli, Cacciatore di aquiloni, Per questo mi chiamo Giovanni.

L’evento si colloca nell’ambito del Service mondiale “Read Around The World”, Leggiamo intorno al Mondo, scelto quest’anno dal Governatore del Distretto Italia-San Marino, Maura Magni, come idea unificante per tutti i Club Kiwanis impegnati, lo scorso sabato 26 ottobre, con una stessa iniziativa a livello nazionale per consegnare lo stesso Service alla comunità in cui ciascuno di loro opera. Col “Read Around The World” – spiega il Governatore distrettuale, Maura Magni – il Kiwanis desidera trasmettere l’amore per la lettura a tutta la società civile ed in particolare ai bambini ed ai giovani in generale, consapevoli fra l’altro che, aumentando l’indice di lettura, i ragazzi saranno aiutati a raggiungere migliori risultati scolastici e livelli superiori nelle loro conoscenze. Tutti i bambini devono poter conoscere la gioia della lettura, inoltre è importante che i libri vengano letti ai piccoli ad alta voce e che tutti i bambini possiedano libri che possano leggere, conservare e rileggere nel tempo. Si stima che dedicando anche solo poche ore di service ciascuno, nel One Day, i Kiwaniani contribuiscono con più di 1 milione di ore di service globale in un solo giorno del valore pari a 17 milioni di dollari circa. Un momento entusiasmante, che rilancia il senso della mission kiwaniana, a servizio dei bambini e della comunità.

