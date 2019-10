Reggio Calabria: spettacolo dedicato al sociale per il Circo Nelly Orfei

7 Ottobre 2019 09:41

Allegria e gioia per tutti al Circo Nelly Orfei. Iniziativa di solidarietà con il supporto del comune di Reggio Calabria

Il Circo Nelly Orfei a Reggio Calabria apre il suo chapiteau a tutti, valicando le barriere architettoniche e all’insegna della solidarietà. L’iniziativa si svolge grazie alla forte sinergia instaurata tra il circo di Tayler Martini e l’assessore comunale alle Attività Produttive Saverio Anghelone. “Siamo sempre lieti di ospitare iniziative del genere durante il nostro spettacolo, perché il circo è davvero in grado di regalare e strappare un sorriso a tutti, per questo ringrazio l’assessore Anghelone per la sua massima disponibilità” , afferma Tayler Martini.

Le associazioni di volontariato grazie al supporto del comune saranno ospiti d’eccezione per uno spettacolo davvero speciale, per regalare a tutti allegria, gioia e sorrisi. Appuntamento al Circo Nelly Orfei (località Tempietto), con lo spettacolo dedicato al sociale, martedì 8 ottobre alle ore 17.30, ingresso gratuito per le associazioni di volontariato, per le categorie sociali quali: portatori di handicap, autistici e persone bisognose.

Valuta questo articolo