Cipe: ok criteri per riparto Fondo per Montagna per 21,7 mln

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), presieduto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inoltre approvato i criteri per il riparto del Fondo nazionale per la Montagna, annualità 2016-2017-2018-2019 per complessivi 21,7 milioni di euro. Le risorse del Fondo, sono destinate a interventi per la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano. Lo rende noto il Cipe dopo la seduta di ieri del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il Cipe inoltre ha disposto la proroga di 2 anni della dichiarazione di pubblica utilità per lo stralcio nord del progetto stradale del ‘Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (Bo)’.

Sono state infine rese al Comitato informative sui seguenti argomenti: Ragusa-Catania – Collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della Strada statale n. 514 di ‘Chiaramonte’ con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194, ‘Ragusana’; Strada dei Parchi Spa, Tratte autostradali A24-A25, aggiornamento/revisione del Piano economico finanziario. Cambio del soggetto aggiudicatore per opere complementari di natura archeologica della Linea C della Metropolitana di Roma, relative alla sistemazione della piazza del Colosseo.

