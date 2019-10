15 Ottobre 2019 22:37

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Su proposta del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, ‘il Cipe ha ripartito tra le Regioni il Fondo nazionale per la montagna, relativamente alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, per oltre 21 milioni di euro. Sui criteri per il riparto c’era già stata in precedenza la condivisione da parte delle Regioni”. Lo scrive su Facebook Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

