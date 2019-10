15 Ottobre 2019 14:46

Cinquefrondi: domani l’inizio dei lavori del nuovo Liceo Musicale. Il sindaco Conia: “giornata storica. È importante puntare sulla scuola e sugli spazi che permettono di fare cultura, istruzione e socializzazione “

Oggi presso l’attuale sede del Liceo Musicale di Cinquefrondi, in presenza del Sindaco Michele Conia e della sua amministrazione, il Consigliere Demetrio Marino della città metropolitana di Reggio Calabria, la Dirigente Scolastica ed i Progettisti si è svolta la consegna ufficiale dei lavori che avranno inizio domani (16 ottobre 2019) per la nuova struttura del Liceo Musicale, fortemente voluto dall’Amministrazione per permettere ai docenti ed agli studenti di poter svolgere nel miglior modo possibile le varie lezioni ed attività che una scuola particolare come un Liceo Musicale richiede, dalle aule insonorizzate per le varie prove, all’auditorium per i concerti.

“Giornata storica per il comune di Cinquefrondi”, dice il Sindaco Conia “che vede realizzata per la prima volta una scuola secondaria di secondo grado”. Il primo cittadino aggiunge “È importante puntare sulla scuola e sugli spazi che permettono di fare cultura, istruzione e socializzazione specialmente in un momento storico come quello attuale”. L’accordo tra le varie parti tecniche e burocratiche ha richiesto diversi anni tra progettazione e scelte dell’impresa che si occuperà della realizzazione dei lavori, partendo dal lontano 2009, anno in cui è stata presentata proposta di realizzazione, all’aggiudicazione dei lavori nel 2012, per finire con la cessione gratuita del terreno da parte dell’attuale Amministrazione a marzo di quest’anno. L’avvenimento è stato accompagnato da due interventi musicali di altissimo livello organizzati dai docenti e dagli studenti del Liceo.

