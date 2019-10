Cinema: torna l’Efebo d’Oro, premio alla carriera al regista Akin

8 Ottobre 2019 15:11

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – Tutto pronto per la 41esima edizione dell’Efebo D’Oro, il premio internazionale di cinema e narrativa che si terrà a Palermo dal 13 al 19 ottobre. Due le sezioni a concorso che saranno presentate durante i sei giorni di programmazione: quella dei film tratti da opere letterarie, in competizione per l’Efebo d’Oro, e quella delle opere prime o seconde che partecipano all’Efebo Speciale. Ad assegnare l’Efebo d’Oro sarà la giuria composta da Yervant Gianikian, Wilma Labate, Egle Palazzolo, Clara Sanchez e Alessio Vassallo. A Ludovico Caldarera, Nicoletta Romeo e Francesca Martinez Tagliavia invece il compito di giudicare le opere in lizza per l’Efebo Speciale.

Importante sarà l’omaggio al regista tedesco Fatih Akin, che domenica 13 ottobre – 20.30, Cinema De Seta – verrà premiato con l’Efebo d’Oro alla carriera Banca Popolare Sant’Angelo e di cui nel corso del Festival si proietteranno i lavori legati alla tema dell’essere stranieri. Da Solino (2002), film mai distribuito in Italia dove a rappresentare gli ‘stranieri’ sono due fratelli emigrati dalla Sicilia, a Gegen die Wand (La sposa turca, 2004), vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino; da Auf der anderen Seite (Ai confini del Paradiso, 2007), premiato per la miglior sceneggiatura a Cannes, alla brillante commedia Soul Kitchen (2009), Gran Premio della Giuria a Venezia; per passare al recente Der Goldene Handschuh (Il mostro di St. Pauli), straordinario ritratto di un serial killer che agì nei più sordidi ambienti della Amburgo degli anni ’70.

