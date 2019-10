Cinema: torna l’Efebo d’Oro, premio alla carriera al regista Akin (2)

8 Ottobre 2019 15:11

(AdnKronos) – Questa edizione dell’Efebo sarà poi l’occasione per scoprire, attraverso una personale in anteprima in Italia, il cinema di Mike Hoolboom, autore prolifico e versatile, critico cinematografico e curatore, considerato in Canada uno dei più significativi filmmaker sperimentali dopo Michael Snow. Di Mike Hoolboom, a cui andrà il Premio Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi, sarà proiettata una selezione di lungometraggi e di cortometraggi. Un omaggio anche ai 30 anni della caduta del muro di Berlino con la proiezione speciale di Der geteilte Himmel (Il cielo diviso) film del 1964 di Konrad Wolf.

Non mancheranno i riconoscimenti per il Miglior saggio di cinema (Premio Nicolò Lombardo) che sarà assegnato a Marco Giusti per Polidor e Polidor, e quello Mestieri del Cinema (Premio Corrado Catania) che andrà alla director e acting coach Stefania De Santis. La 41esima edizione dell’Efebo d’Oro è organizzata dal Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, presieduto da Egle Palazzolo e con la direzione artistica di Giovanni Massa.

