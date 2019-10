27 Ottobre 2019 21:21

Santiago, 27 ott. (Adnkronos/Europa Press) – Il presidente cileno ha firmato i decreti per porre fine allo stato d’emergenza, che verrà revocato alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Il provvedimento era stato varato dopo le imponenti proteste e gli scontri andati in scena nel Paese. “Con l’obiettivo di contribuire affinché il recuperi la normalità istituzionale, il presidente della Repubblica ha firmato i decreti necessari”, ha spiegato la presidenza in un comunicato.

