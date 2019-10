Champions League, le probabili formazioni Manchester City-Atalanta: dubbi davanti per Gasperini

22 Ottobre 2019 11:00

Terza giornata della fase a gironi di Champions League: l’Atalanta affronta il Manchester City all’Etihad Stadium, le probabili formazioni della sfida

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-ATALANTA – Trasferta proibitiva per i bergamaschi, che alla terza in Champions affrontano una delle squadre più forti d’Europa. I Citizens sono tra le favorite per arrivare in fondo, ma i nerazzurri proveranno a vendere cara la pelle dopo la debacle all’esordio e la sconfitta casalinga immeritata contro lo Shakhtar.

LE SCELTE. I dubbi per Gasperini sono in particolare davanti. Da capire se verrà utilizzato Ilicic, che con la Lazio non ha fatto bene. In caso di forfait dello sloveno, Malinovsky agirà dietro Gomez e Muriel, al contrario sarà Gomez a giostrare dietro Ilicic ed il colombiano. Difesa forzata visti gli acciacchi di Palomino e Kjaer mentre a centrocampo i ballottaggi sono Castagne-Gosens e Pasalic-Freuler. Super offensiva, come sempre, la squadra di Guardiola: 4-2-3-1 tutto estro e fantasia.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Silva, Sterling; Aguero.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel.

Valuta questo articolo