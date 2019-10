Cesare continua a spopolare a Malaga, l’orgoglio del Consiglio Regionale della Calabria [FOTO]

30 Ottobre 2019 15:56

I successi di Cesare a Malaga celebrati da Calabriaonweb, il magazine del Consiglio Regionale della Calabria

La rinomata gelateria Cesare di Reggio Calabria, da qualche mese ha aperto e sta spopolando anche in Spagna a Malaga a Perchel, in Calle Quarteles 29. Il famoso chioschetto verde, presente da ormai più di 100 anni, delizia con la sua preziosa presenza, i palati dei più golosi che possono gustare un ottimo gelato con i più svariati gusti.

Malaga è la città della Spagna con il più alto consumo di gelato e Cesare sta coccolando turisti e spagnoli con oltre 40 gusti tutti unici e che promuovono le eccellenze territoriali locali di Reggio Calabria come “Amareggio”, “Italico”, “Costa del Sol”, “Secreto Italiano” e tanti altri, tutti gusti ricchi di granelle mediterranee come mandorle, nocciole e pistacchio di cui i malaghegni sono molto ghiotti, senza poi rinunciare alla linea di gusti alla frutta e gelati vegan.

Il “Made in Italy completamente calabrese” ha avuto un grande spazio nelle ultime ore anche su Calabriaonweb, l’autorevole magazine del consiglio regionale della Calabria che rivendica con orgoglio i successi di un’eccellenza reggina come Cesare in giro per il mondo.

