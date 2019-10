20 Ottobre 2019 21:00

Il Catania perde. Ancora in trasferta. E lo fa malissimo sul campo della Vibonese. Alla fine gli etnei ne prendono cinque

Un pomeriggio da incubo quello che hanno vissuto i calciatori del Catania, ma ancor di più i tifosi etnei. A Vibo Valentia sembrava ci fossero 11 spettatori in più, i giocatori del Catania, appunto. Una prestazione imbarazzante, per usare un eufemismo. La Vibonese ha dominato in lungo e in largo. Dopo la sofferta vittoria casalinga contro il Picerno, ci si attendeva la risposta del Catania anche in trasferta. E invece. I problemi si sono ripresentati puntualmente. La fase difensiva è pessima. Una squadra che prende 1 gol in casa, non può ambire alla promozione prendendone 18 fuori in 5 partite. Una difesa colabrodo. E tanta, troppa confusione, in campo e fuori.

I tifosi etnei si interrogano sui problemi mostrati dalla squadra rosso-azzurra. Una squadra svogliata, senza cattiveria agonistica, arrendevole. Una squadra che vince in casa e perde fuori. E a volte lo fa malissimo, subendo goleade come quella di oggi e andando incontro a figure barbine.

Di chi sono le colpe?

Sicuramente dei giocatori, ma anche di Camplone. Il gioco latita, ma ancor di più latitano alcune caratteristiche. Per vincere in Serie C servono cuore, gambe e cattiveria. Camplone non sembra in grado di penetrare nelle menti dei propri calciatori per dare la svolta.

Le colpe più grosse le ha però la società. Un mercato insoddisfacente, fondato su calciatori di una certa età. Una delle rose più “vecchie” della Serie C. Serviva investire e non lo si è fatto. Si addossano le colpe ai calciatori e all’allenatore, ma non si guarda a monte. Lo Monaco non è stato capace di operare bene sul mercato e i risultati sono a dir poco deludenti.

Urge un cambiamento, forse anche in panchina. Camplone ha ribadito che non pensa minimamente di dimettersi, esonerarlo vorrebbe dire ammettere che il progetto è fallito. Quel che è certo è che una piazza come Catania merita molto di più. Vedere i tifosi giunti dalla Sicilia andar via dallo stadio prima del fischio finale fa male a tutto il calcio. Quei tifosi meritano di più. Non si possono più fare certe figure.

Valuta questo articolo