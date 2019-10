Cancelleri: “Dobbiamo regalare la Ragusa-Catania ai siciliani”

8 Ottobre 2019 12:51

Cancelleri: “Per la Ragusa-Catania stiamo lavorando con il Cipe e l’Anas”

“La priorità in Sicilia è intanto quella di sbloccare i cantieri che sono fermi. Mi riferisco a quelli che vedono impegnata l’azienda CMC. Siamo già al lavoro per sbloccare queste situazioni. Dobbiamo anche regalare ai siciliani finalmente la Ragusa-Catania; e anche questo è un percorso che stiamo affrontando insieme con il Cipe, l’ANAS e coinvolgendo tutto il ministero.” Lo ha dichiarato il Vice Ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri intervistato da Klaus Davi per il programma KlausCondicio.

