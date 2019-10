Campania: Rotondi, ‘centrodestra candidi Maroni alla presidenza’

5 Ottobre 2019 18:26

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “La Campania ha un governatore bravo ed è difficile batterlo.De Luca è come Salvini quando era al governo: va di moda, è bravo, sa comunicare’. Il cosiddetto centrodestra non esiste,se si presenta come somma di Fi e Lega prende una sberla. Serve una ‘rivoluzione’: prendiamo Roberto Maroni, il miglior governatore della seconda Repubblica, e chiediamogli di amministrare la Campania”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Dc, in una intervista al ‘Quotidiano del Sud’.

“Il modello lombardo -aggiunge- può essere il modello campano. Maroni significa il primo sistema sanitario del mondo, il buono scuola, la sussidiarietà, un welfare a misura di cittadino. Maroni contro De Luca sarebbe una sfida epocale e vincerebbe Maroni, toccherebbe le corde profonde della Campania che vuol cambiare. E per Maroni sarebbe una esperienza umana inimmaginabile”.

