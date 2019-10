Calabria, prosegue il contrasto allo spaccio di droga: arrestato 23enne

15 Ottobre 2019 16:25

Calabria: i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione due abitazioni di Vallefiorita

Non si fermano le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti dei militari della compagnia di Catanzaro. Nella mattinata odierna ad essere tratto in arresto é stato g.t. Classe 1996 con precedenti specifici. I militari della stazione di Squillace assieme ai colleghi della stazione di Catanzaro Santa Maria, con l’ausilio dell’unità cinofila di Vibo Valentia, hanno nella mattinata odierna sottoposto a perquisizione due abitazioni di Vallefiorita già da tempo sotto controllo dei militari per il copioso ed ingiustificato viavai di soggetti anche tossicodipendenti.

Se in un’abitazione sono stati trovati solo pochi grammi di marijuana (e per questo il proprietario è stato segnalato alla prefettura quale assuntore) nella seconda abitazione il fiuto dell’unità cinofila ha permesso di rinvenire circa 50 grammi di marijuana suddivisa in due involucri che g.t. Teneva ben nascosta. Per il giovane é quindi scattato l’arresto in flagranza di reato e su disposizione del pm ristretto nel proprio domicilio in regime arresti domiciliari.

