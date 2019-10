4 Ottobre 2019 18:13

Tragedia in Calabria: un operaio di 48 anni è morto a San Mauro Marchesato, nel crotonese, in un incidente sul lavoro

Tragedia in Calabria dove un operaio, Mario Angiono, di 48 anni, di Crotone, è morto stamani a San Mauro Marchesato, in un incidente sul lavoro. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo è caduto da un’altezza di circa 15 metri. L’operaio è stato soccorso dai medici del118, che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Severina e gli ispettori dell’Azienda sanitaria provinciale.

Valuta questo articolo