Calabria: l’assessore Musmanno ricevuto a Tirana dal Presidente della Repubblica d’Albania

12 Ottobre 2019 15:41

Venerdì scorso, 11 ottobre, il Presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta, ha ricevuto nella sede della Presidenza della Repubblica di Albania l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, Roberto Musmanno, a Tirana in visita in rappresentanza del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. L’ incontro, durante il quale si è discusso sulle tematiche che interessano le due istituzioni, in modo da formulare le basi su accordi ufficiali da stipulare e attuare nel prossimo futuro, ha anticipato l’imminente visita ufficiale del Governatore della Regione Calabria a Tirana.

Le due personalità hanno espresso reciproco e profondo rispetto per la storia e le tradizioni delle popolazioni albanesi e calabresi, legate da un destino profondo e secolare.

In seguito, l’attenzione si è rivolta agli accordi esistenti e da rinnovare e le strategie da mettere in campo per attuare gli stessi in tempi brevi. I campi d’interesse sono quelli del trasporto aereo e il collegamento diretto tra gli aeroporti calabresi e quello di Tirana (Nene Teresa), l’istruzione universitaria e post- universitaria, le esportazioni di prodotti d’eccellenza e la gestione delle materie prime nel campo dell’agricoltura.

L’incontro si è concluso con la definizione di un programma definito in tappe specifiche che avranno inizio nei prossimi giorni.

Il Presidente Meta ha espresso in conclusione il profondo piacere per l’incontro ed ha trasmesso all’Assessore Musmanno i suoi calorosi saluti per il Presidente Oliverio, in attesa di riceverlo ufficialmente.

