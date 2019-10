Calabria, furti e rapine in case e negozi: 19 arresti

17 Ottobre 2019 08:00

Numerosi arresti tra soggetti specializzati in rapine in abitazione e furti negli esercizi commerciali in 3 province della Calabria e a Taranto

Operazione dei carabinieri contro due gruppi criminali, specializzati in rapine in abitazione e furti negli esercizi commerciali, nelle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Taranto.

I militari del comando provinciale di Cosenza, coadiuvati dai militari dei comandi provinciali di Catanzaro, Napoli e Venezia, stanno eseguendo 19 misure di custodia cautelare.

Con il provvedimento cautelare, emesso dal gip presso il tribunale di Cosenza, su richiesta della procura, vengono contestati agli indagati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione, nonché, a vario titolo, i reati di rapina in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, favoreggiamento personale e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

I carabinieri stanno effettuando perquisizioni domiciliari in vari comuni della provincia di Cosenza

