16 Ottobre 2019 10:54

Calabria, crisi Corap: “i lavoratori ponti ad azioni di protesta anche eclatanti nei prossimi giorni”

In data 15 ottobre 2019 si è riunita, nella sede del CORAP di Lamezia Terme, l’assemblea dei lavoratori iscritti alla CISL Funzione Pubblica in servizio presso il Consorzio per trattare come unico punto all’ordine del giorno la delicata vertenza che vede l’Ente strumentale della Regione Calabria avviarsi verso la liquidazione. Presente all’assemblea tutta la Segreteria regionale della CISL FP Calabria, con Luciana Giordano, Giuseppe Chirumbolo e Sergio Canino, che hanno illustrato ai numerosi lavoratori “la situazione del Consorzio, oggetto di ben tre proposte di legge (la nr. 460/10^, la nr. 467/10^ e la nr. 469/10^) apportanti modifiche alla LR nr. 24/2013. Proposte che avrebbero dovuto costituire argomento di discussione in data odierna in sede di riunione congiunta della prima e seconda Commissione consiliare. I lavoratori hanno davvero confidato e auspicato che i Consiglieri regionali della Calabria sarebbero riusciti a portare a sintesi i contenuti delle tre proposte, estrapolando dalle stesse le migliori soluzioni individuate negli articolati normativi. Ma purtroppo tocca prendere atto che sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Calabria viene fornita l’informazione che la riunione della prima e seconda Commissione consiliare oggi non si terrà, sconvocata! Non se ne conosce il motivo. Atto gravissimo ed irresponsabile che lascia i dipendenti dell’Ente, sempre più delusi, ancor di più in balia delle onde. Rinvio che preoccupa non poco, visto che nemmeno un anno fa si parlava di rilancio e ricapitalizzazione del Consorzio, ma proprio a causa dei tempi dilatati oltre misura della politica e dell’ignavia di coloro che avevano il Governo del CORAP si è perso quel treno, che avrebbe potuto offrire nuove opportunità all’Ente, ai lavoratori e all’intera Calabria.

Oggi ormai si ragiona su proposte di liquidazione del Consorzio, mentre i dipendenti sono costretti a operare fra mille difficoltà dovute alle condizioni di insolvenza e vantando nei confronti del proprio Ente tre mensilità di stipendio arretrato. Non è accettabile, quindi, registrare ulteriori rinvii né vedere la delicata situazione del CORAP trasformarsi in terreno di scontro politico in vista delle imminenti elezioni regionali!

Eppure, come espresso in assemblea, le soluzioni percorribili ci sono e sono contenute nel corpo delle tre proposte, che andrebbero semplicemente armonizzate e fatte confluire in un unico testo, che darebbe nuova vita e nuovo impulso all’Ente, tutelando i livelli occupazionali, le funzioni di interesse collettivo, il patrimonio immobiliare e le opere pubbliche strategiche per il tessuto produttivo.

Oggi la classe politica calabrese tutta ha l’obbligo morale di intervenire su questa importante vertenza con proposte serie e voglia di risolvere positivamente la situazione. La CISL FP Calabria si augura che prima le Commissioni Consiliari e poi il Consiglio Regionale riescano a licenziare un testo legislativo capace di garantire i lavoratori, la mission istituzionale, importantissima per lo sviluppo industriale ed economico della Calabria e il patrimonio pubblico, oggi gestito dal CORAP, entro e non oltre il prossimo 31 Ottobre. Perché superata questa data si rischia di poter solo raccogliere i cocci del vaso rotto, registrando un’altra delle tante brutte pagine scritte in Calabria di perdita di opportunità per il territorio. I lavoratori sono già in stato di agitazione e qualora non si individuino le più idonee soluzioni in tempi brevissimi, sono pronti ad attuare azioni eclatanti, nel rispetto della vigente normativa, per tutelare i propri posti di lavoro e il bisogno di sviluppo industriale ed economico della Regione Calabria. Nel corso dell’assemblea si è proceduto, altresì, all’elezione all’unanimità dei componenti della Segreteria aziendale della CISL FP CORAP: Fabio Lizzi, Aldo Fuduli, Alfredino Acciardi, Alessio Foti ed Serafino Paparatto”.

