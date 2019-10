16 Ottobre 2019 18:38

Calabria: un uomo è rimasto ustionato a seguito dell’incendio che aveva appiccato ad alcune sterpaglie

Paura a Gerocarne, nel vibonese, dove un uomo è rimasto ustionato a seguito dell’incendio che aveva appiccato ad alcune sterpaglie. Sul posto sono giunti i medici del 118 di Soriano Calabro che ha fornito i primi soccorsi. Per il ferito a causa della gravità delle ustioni, è stato subito disposto il trasferimento con l’elisoccorso in un centro per grandi ustionati. Anche il fratello è ferito: è ricoverato nel nosocomio di Vibo Valentia.

Foto di repertorio

