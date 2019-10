Calabria: in arresto 17 fiancheggiatori della cosca di ‘ndrangheta “Iozzo-Chiefari”

14 Ottobre 2019 06:43

Arresti in Calabria: i soggetti coinvolti sono accusati di appartenere o essere fiancheggiatori della cosca di ‘ndrangheta “Iozzo-Chiefari”

Con il supporto dello Squadrone eliportato Carabinieri cacciatori e dell’ottavo Nucleo elicotteri, i Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, stanno conducendo un’operazione per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone.

I soggetti coinvolti sono accusati di appartenere o essere fiancheggiatori della cosca di ‘ndrangheta “Iozzo–Chiefari“, radicata in particolare nei comuni di Torre di Ruggero e Chiaravalle Centrale.

Con il provvedimento cautelare – emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Nicola Gratteri – vengono contestati, tra gli altri, i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, estorsione e detenzione illegale di armi.

