Il calabrese Gianni Testa nella giuria di “Area Sanremo 2020”

8 Ottobre 2019 23:00

Anche quest’anno il noto performer e corista calabrese Gianni Testa farà parte della commissione di Area Sanremo, nella giuria presieduta da Vittorio De Scalzi e formata da altri grandi nomi della musica: Teresa De Sio, Petra Magoni ed Andy Bluvertigo. Grazie alla presenza di Gianni Testa in commissione, anche una ventata di “calabresità” arriverà in questa nuova edizione di Area Sanremo. Proprio lo stesso Testa, ha dichiarato: “siamo un leggero soffio di vento in mezzo a una tempesta di emozioni ed avere la possibilità anche quest’anno di far parte di una commissione così prestigiosa non può che riempirmi di orgoglio. Sono pronto ad emozionarmi per ogni nota che ci faranno ascoltare i giovani artisti che si proporranno”.

Ancora una volta sarà Massimo Cotto – giornalista, scrittore e speaker radiofonico di Virgin Radio – il direttore artistico della manifestazione. L’organizzazione invece è affidata alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta da Livio Emanueli da poco in carica, che si dice entusiasta per questo nuovo percorso. Chiuderanno il prossimo 21 ottobre le iscrizioni ad Area Sanremo. La città dei fiori ospiterà dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre la prima fase di corsi e audizioni eliminatorie; nella fase successiva invece, dall’8 al 10 novembre, si terrà la finale che decreterà gli 8 vincitori. Da questi ultimi, la commissione Rai sceglierà i due partecipanti al Festival di Sanremo 2020, nella categoria Nuove Proposte. L’intera manifestazione inoltre, quest’anno sarà totalmente gratuita in tutte le sue fasi grazie all’intervento di un importante sponsor. Tutti i corsi saranno affidati ancora una volta al CPM Music Institute come Educational Partner confermando la proficua collaborazione instaurata nelle scorse edizioni.

