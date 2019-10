Caccia in Calabria, il CABS: “il Governatore Oliverio si occupi dei veri problemi dei calabresi”

8 Ottobre 2019 17:56

Caccia in Calabria, il CABS invita “il Governatore Oliverio ad occuparsi dei veri problemi dei calabresi. E se proprio ha a cuore la salvaguardia del territorio e della fauna selvatica, promuova i controlli venatori che sono sempre più scarsi”

“Nel consegnare gli attestati a 53 nuovi cosiddetti “selecontrollori” del settore caccia della provincia di Crotone, il Governatore della Calabria, Mario Oliverio, ha fatto alcune incredibili affermazioni. “A voi il compito di mitigare i pericoli prodotti dai cinghiali alle colture, alla sicurezza e alla salute dei cittadini e di altre specie animali”, è quanto scrive in una nota il CABS. “E’ del tutto evidente -prosegue la nota- che siamo di fronte a una calamità naturale, un’emergenza che riguarda non solo la Calabria ma l’intero Paese!” E nell’invocare modifiche alla legge sulla caccia, ovviamente a beneficio dei cacciatori “Continueremo a sollecitare l’intervento del Governo perché siamo di fronte a un vero squilibrio naturale”. Premesso che ben altre sono le emergenze e gli squilibri naturali che i calabresi si trovano a dover fronteggiare, spesso proprio per l’assenza della Regione Calabria, il CABS ricorda al Governatore – aggiunge la nota- che la presunta sovrappopolazione di cinghiali non ha nulla di naturale. Umani e ben noti sono gli autori di questa situazione: aziende di produzione della selvaggina e amministrazioni pubbliche che, per soddisfare i desiderata dei cacciatori, hanno immesso negli anni a più non posso cinghiali d’allevamento sul territorio, sostituendo le razze autoctone con quelle, molto più prolifiche, provenienti dall’Europa Orientale. Se tutto questo ha determinato un’emergenza, come sostiene il Governatore, è ben strano che la soluzione del problema sia affidata proprio a coloro che l’hanno provocata. Quanto alla caccia ed alla caccia di selezione, poi, è noto che questi interventi non hanno alcun effetto sul numero dei cinghiali ed anzi sono suscettibili di aumentarlo. Le battute di caccia, infatti, determinano lo spostamento di animali in territori diversi da quelli di origine, provocando l’invasione di zone agricole. Secondo gli studi più recenti, poi, la destrutturazione dei branchi provocata dalla caccia, che agisce principalmente sugli animali adulti, comporta un maggior tasso riproduttivo, una riproduzione precoce delle femmine e un maggior tasso di dispersione dei soggetti giovani (quelli che contribuiscono maggiormente a danneggiare le colture agricole”. Il CABS invita “il Governatore Oliverio ad occuparsi dei veri problemi dei calabresi. E se proprio ha a cuore la salvaguardia del territorio e della fauna selvatica, a promuovere i controlli venatori che sono sempre più scarsi”, conclude la nota.

