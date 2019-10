Business del randagismo a Messina: l’associazione “Soccorriamoli” risponde all’assessore Minutoli

4 Ottobre 2019 12:41

Randagismo a Messina: la lettera aperta dell’associazione Soccoriamoli

L’intervista rilasciata ai nostri microfoni dall’assessore Minutoli sul “business del randagismo“ha sollevato un vespaio di polemiche tra i volontari e associazioni animaliste di Messina. Quella che riportiamo di seguito è la lettera aperta dell’associazione “Soccorriamoli“:

“Gentile Assessore Minutoli,

leggendo e rileggendo la sua intervista su “Strettoweb” del 28/09/2019 riguardo il randagismo a Messina, sorge in me il desiderio di essere ospite del noto presentatore “Gigi Marzullo” ed essere in grado di pormi una domanda e darmi anche una risposta, purtroppo le domande che nascono sono troppe e sicuramente non potrei darmi delle risposte.

Indubbiamente il fenomeno del randagismo a Messina, come in tutta la Sicilia, è un fenomeno dilagante ed altrettanto certo è che esso genera business elevati, legali e non, come i ripetuti casi, agli onori delle cronache di tutta Italia, denunciano. Animali mal nutriti, maltrattati, non curati, gestiti come carne da macello nei viaggi illegali e negli allevamenti illegali, venduti come cavie e potrei dilungarmi, ma sono storie che tutti conosciamo e aborriamo.

In questi giorni la sua dichiarazione rilasciata sul fenomeno del randagismo, mi permetta di dire con un incipit infelice, ha sollevato un vespaio tra i volontari e le associazioni di tutta Messina, soprattutto tra tutti quei volontari che da anni, a proprie spese, a costo di enormi sacrifici personali, familiari, economici ecc. ecc. si occupano dei randagi in città e che con il loro operato, gratuito, appassionato e oserei dire missionario, sollevano il comune da incombenze enormi, sia in termini di gestione, sia in termini di spazio, sia in termini di pronto intervento.

A noi della “Soccorriamoli”, da Associazione iscritta regolarmente in Regione, e che da anni ormai è inserita nel tessuto messinese, corre l’obbligo di risposta e di smentita di quanto lei afferma nell’articolo de quo, sia per quanto riguarda noi della Soccorriamoli e sia, mi sento di poter dire, per tanti volontari sul territorio conosciuti e apprezzati in questi anni.

Ho conosciuto volontari, anche non direttamente collegati alla nostra associazione, che hanno dato l’anima e continuano a darla, al di là di ogni umano sacrificio, per i nostri amici a quattro zampe. Volontari con cui a volte ci raccordiamo e confrontiamo in casi particolarmente difficili e complessi, dove la nostra specificità di primo soccorso e trasporto urgente con ambulanza veterinaria ha fatto la differenza.

La Soccorriamoli rinvia al mittente ogni addebito contenuto nell’intervista, che genericamente punta il dito sul mondo del volontariato, gettando ombre su “buoni” e su “cattivi” e tiene a far notare invece che più volte ha teso la mano in aiuto anche dell’amministrazione, sia in modo visibile (con richieste a mezzo e-mail ufficiali), sia in modo invisibile, sostituendosi ai poveri malcapitati, che, nel tentativo di salvare un animale, si sono ritrovati a dover svolgere attività che non competevano loro e che non erano in grado di fare (come ad esempio il trasporto dell’animale ferito presso cliniche indicate).

E in nessun caso la Soccorriamoli ha mai presentato il conto, nessuna fattura inviata all’amministrazione (attuale o passata) e nessuna richiesta di denaro a fronte del servizio di volontariato svolto.

La collaborazione che lei, Assessore Minutoli, ha richiesto alle associazioni, le era stata già offerta gratuitamente anche al di là della richiesta, oggi come ieri, a questa amministrazione ed alle precedenti. Naturalmente, ogni associazione ed ogni volontario può offrire ciò che gli è specifico e nei limiti appunto del “volontariato”.

Gli adempimenti di legge che alle associazioni come la nostra corre obbligo di attuare, sono molti ed in qualche caso onerosi, come le assicurazioni dei volontari, dei mezzi di soccorso, della responsabilità civile. Senza contare poi la manutenzione dei mezzi e la gestione dei materiali utili al primo soccorso e trasporto urgente, che è la nostra specifica mission. Tali adempimenti, ancora una volta ribadisco e senza timore di smentita, sono sempre stati fatti ad esclusive spese della Soccorriamoli, grazie anche al sostegno di privati e volontari, che ci seguono, ci apprezzano, ci stimano e ci vogliono bene.

Potrei dilungarmi aggiungendo specifiche sulla legge 15/2000, dissertando su possibili riduzioni di costi a mezzo di attuazione di piccoli accorgimenti sia sul servizio di accalappiamento e cattura, ben diverso da quello di primo soccorso e trasporto urgente (previsto da leggi più recenti), potrei anche suggerire l’incentivazione delle sterilizzazioni attraverso un monitoraggio dei randagi sul territorio, con utilizzo del servizio esistente e appaltato a questo scopo, potrei ancora suggerire un programma di rieducazione dei cani nel canile con incentivo sanitario (vaccini e visite veterinarie) alle famiglie adottanti, potrei infine dire che il sostegno delle associazioni in questi anni ha sollevato il comune da moltissimi costi e incombenze, quanto meno la parte di volontariato che pratichiamo e che conosco. Ma tutte queste sono cose che sicuramente lei, Assessore Minutoli, conosce già e probabilmente ha già tra i suoi obiettivi e priorità, insieme al rifugio sanitario che speriamo sia di prossima e breve attuazione.

Concludo augurandomi che la mia lettera possa essere spunto di riflessioni, al di là delle polemiche gratuite ed infondate, che “sporcano” la bellezza e la gratuità di associazioni come la nostra e di tutto il volontariato sano di questa città”.

