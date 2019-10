Brexit, Londra chiede il rinvio

19 Ottobre 2019 23:22

Bruxelles, 19 ott. (AdnKronos) – ”La richiesta di rinvio è appena arrivata”. Donald Tusk, presidente del consiglio europeo, con un tweet annuncia di aver ricevuto da Londra la richiesta per uno slittamento della , prevista per il 31 ottobre. “Ora inizierò a consultare i leader della Ue per decidere come reagire sulla Brexit”.

