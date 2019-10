21 Ottobre 2019 23:04

Brescia-Fiorentina, le pagelle di StrettoWeb – Si è appena conclusa Brescia-Fiorentina, gara dell’ottava giornata di Serie A

PAGELLE BRESCIA-FIORENTINA – Brescia e Fiorentina si sono sfidate nell’ottava giornata di Serie A. Le Rondinelle sono tornate in campo dopo la pausa forzata nella settima giornata, con il rinvio della gara contro il Sassuolo per la morte di Squinzi. La Fiorentina era reduce da un ottimo momento. Alla fine le due squadre non sfondano. Finisce 0-0. Un paio di occasioni per parte nel primo tempo, ripresa a ritmi blandi, le più grandi chance capitano ai viola con Pezzella e Castrovilli. Alla fine è giusto il pari. Da sottolineare le prestazioni di tre giovani su tutti: Cistana, che ha annullato Ribery e Chiesa, Tonali e Castrovilli.

BRESCIA-FIORENTINA, LE PAGELLE DI STRETTOWEB

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6.5; Sabelli 6.5, Cistana 7, Chancellor 6.5, Mateju 5.5; Bisoli 6, Tonali 7, Dessena 6 (54′ Spalek 6); Romulo 5.5 (79′ Zmrhal 5.5); Ayé 6.5, Donnarumma 5.5 (46′ Balotelli 6).

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6.5, Caceres 6; Lirola 6.5 (79′ Sottil 6), Pulgar 6.5, Badelj 6.5, Castrovilli 7, Dalbert 6; Ribery 5.5 (88′ Boateng SV), Chiesa 5.5 (68′ Vlahovic 5).

