Reggio Calabria: ok ai fondi per l’acquisto un nuovo scuolabus per gli studenti di Bovalino

5 Ottobre 2019 18:51

Reggio Calabria: anche Bovalino avrà un nuovo scuolabus idoneo al trasporto degli alunni disabili

L’Amministrazione comunale di Bovalino è riuscita ad ottenere un contributo per l’acquisto di un nuovo scuolabus idoneo anche al trasporto delle persone disabili.

“Ciò- spiega il sindaco- è stato possibile grazie alla richiesta inoltrata da quest’Amministrazione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria con nota prot. n. 12223 del 16.10.2017 e successivamente con l’inclusione della stessa richiesta nel piano comunale diritto allo studio anno scolastico 2018/2019 approvato con delibera di G.C. n. 98 del 19.04.2018.

L’Ente ha avuto piena e formale conoscenza dell’atto di concessione del contributo con la nota inviata a mezzo pec del 06.08.2019 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed acquisita la protocollo dell’Ente in pari data al n. 10881.

Così con delibera di G.C. n. 198 del 03.10.2019 è stato approvato l’atto di indirizzo per l’acquisto dello scuolabus per le persone disabili e presto anche il nostro Comune avrà un nuovo automezzo per un servizio scuolabus moderno ed inclusivo”.

“Ciò– aggiunge il sindaco-smentisce in maniera evidente le speculazioni e le ricostruzioni false della vicenda messe in giro dall’Associazione ADDA e dal gruppo consiliare Nuova Calabria. A questi, nonostante la ricerca affannosa di accaparrarsi meriti altrui, si consiglia di avere un atteggiamento più consono al ruolo rispettivamente rivestito e di non disperdere le proprie forze nel tentativo di denigrare l’avversario politico, ma di collaborare nell’interesse del paese, adeguandosi al percorso di cambiamento politico, amministrativo e sociale voluto da quest’Amministrazione comunale che è in linea con le esigenze della comunità”.

