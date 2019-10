Borgo dei Borghi: Castelmola punta alla finalissima su Rai 3 [FOTO]

14 Ottobre 2019 17:53

Il paesino jonico in provincia di Messina punta alla finalissima del 20 ottobre su Rai 3, al grido: “Vota Castelmola, vince la Sicilia”

Siamo davvero al rush finale per la seguitissima competizione “Il Borgo dei Borghi” che ha visto Castelmola grande protagonista in ambito promozionale e garantito enorme visibilità in tutta Italia.

La votazione prosegue incessantemente ed al grido “Vota Castelmola, vince la Sicilia”, il Borgo messinese punta adesso ad approdare alla finalissima del 20 ottobre.

L’eventuale vittoria alla competizione porterebbe ulteriore popolarità in ambito nazionale ed internazionale e diventare volano di crescita e sviluppo per tutto il territorio, specie in ambito turistico.

Il paesino jonico è un luogo davvero esclusivo, molto apprezzato da visitatori provenienti da tutte le parti del mondo, un vero gioiello ricco di storia ed arte, rappresenta con i suoi panorami mozzafiato un’estensione naturale della vicina Taormina.

Si potrà votare fino alle ore 23,59 del 17 ottobre. Il 20 ottobre andrà in onda la finalissima in prima serata su Rai 3 durante la quale si sfideranno i 20 Borghi più votati. Un pubblico particolarmente appassionato segue con fervore la pagina Facebook ufficiale Castelmola Borgo dei Borghi, cresciuta esponenzialmente in poche settimane, attestandosi al momento sui 3500 like, ha registrando una copertura totale di oltre 270 mila visualizzazioni uniche.

