7 Ottobre 2019 13:46

Bollo auto non pagato, condono del Governo. Cancellazione del debito contratto tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010

Condono del Governo Conte sul bollo auto non pagato. Cancellati tutti i debiti dal 2000 al 2010 e fino a un importo massimo di 1.000 euro. Il decreto è già in vigore da mesi, ma solo ora è diventato ufficiale che anche la cartella di pagamento per bollo auto entra di diritto nella pace fiscale. La sanatoria riguarda anche coloro che hanno in corso un contenzioso col fisco o hanno avviato ricorso avverso la richiesta di pagamento del bollo auto.

