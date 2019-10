Bivongi: giovedì la presentazione del romanzo di Marcello Attisano

28 Ottobre 2019 22:14

Il romanzo d’esordio dell’imprenditore Marcello Attisano verrà presentato giovedì 31 ottobre alle ore 17 nella sala riunioni dell’ex asilo di via Margherita a Bivongi.

Storia, economia, finanza e società. C’è tutto questo in #ERASMUS (2017, Franco Pancallo editore), il romanzo d’esordio dell’imprenditore Marcello Attisano, che verrà presentato giovedì 31 ottobre alle ore 17 nella sala riunioni dell’ex asilo di via Margherita a Bivongi. Dopo i saluti del sindaco di Bivongi Vincenzo Valenti e del presidente di Medambiente-Stilaro Mario Tisano, dialogheranno con l’autore il docente Domenico Aragona e il giornalista Gianluca Albanese. L’evento è inserito nella rassegna “Un libro al mese”, promosso dalla locale amministrazione (e in particolare dall’assessore alla Cultura Giorgio Metastasio) per valorizzare la biblioteca comunale, il cui patrimonio librario è stato recentemente implementato.

Valuta questo articolo