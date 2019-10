Operaio precipita da un muro e rimane gravemente ferito in Calabria: lavorava “in nero” e percepiva il reddito di cittadinanza. Denunciato il titolare dell’impresa

24 Ottobre 2019 21:44

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in Calabria accaduto in un cantiere edile a Bisignano, nel cosentino

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto in un cantiere edile a Bisignano, in provincia di Cosenza, ed è ricoverato all’ospedale di Cosenza. I carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai medici del 118, hanno denunciato il titolare dell’impresa proprietaria del cantiere con l’accusa di lesioni personali colpose e violazione della sicurezza sul lavoro. Dalle indagini è emerso che l’operaio ferito lavorava “in nero” e percepiva il reddito di cittadinanza.

Foto di repertorio

